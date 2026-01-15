Oberösterreich

Alko-Lenker ohne Führerschein: Polizei stoppt Wiederholungstäter in Wels

Polizeieinsatz mit Alkotester
Ein 43-jähriger Mann wurde in Wels mit 1,22 Promille am Steuer erwischt, obwohl ihm der Führerschein bereits entzogen worden war.
15.01.26, 08:25

Eine Verkehrsstreife der Polizei Wels hat am Mittwochnachmittag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar gleich mehrfach gegen das Gesetz verstoßen hat. Der 43-jährige Bosnier aus Wels wurde gegen 17.25 Uhr auf der Stifterstraße angehalten.

Den Beamten war bekannt, dass dem Mann bereits Ende 2025 wegen einer Alkoholisierung der Führerschein abgenommen worden war.

Trotz Berufsfahrer-Behauptung stark alkoholisiert

Bei der Kontrolle räumte der Fahrer laut Polizei ein, keinen Führerschein zu besitzen. Einen Alkoholkonsum bestritt er jedoch mit der Begründung, er käme gerade von seiner Arbeit als Berufskraftfahrer. Die Beamten stellten dennoch deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest und führten einen Alkomattest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,22 Promille – deutlich über der gesetzlichen Grenze.

Sofortige Maßnahmen eingeleitet

Die Polizisten nahmen dem Mann umgehend den Fahrzeugschlüssel ab und untersagten die Weiterfahrt.

Der 43-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen – sowohl wegen des Fahrens ohne Führerschein als auch wegen der Alkoholisierung am Steuer. Besonders brisant erscheint die Angabe des Mannes, als Berufskraftfahrer tätig zu sein.

