61-Jähriger vom Kleinen Schönberg in Oberösterreich in Tod gestürzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag tot am Kleinen Schönberg in Gmunden aufgefunden worden. Er war am Dienstag zu einer Bergtour dorthin aufgebrochen und wenige Stunden vor der Auffindung abgängig gemeldet worden, informierte die Polizei.

Absturz

Der Verunglückte aus dem Bezirk Eferding dürfte demnach vom Gipfelgrat des Kleinen Schönberg etwa 200 Meter durch eine Rinne abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.