Oberösterreich

61-Jähriger vom Kleinen Schönberg in Oberösterreich in Tod gestürzt

Ein Mann steht neben einem Polizei-Hubschrauber in einer verschneiten Berglandschaft.
Bei Suche nach dem Vermissten wurde dessen Leiche entdeckt.
15.01.26, 08:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag tot am Kleinen Schönberg in Gmunden aufgefunden worden. Er war am Dienstag zu einer Bergtour dorthin aufgebrochen und wenige Stunden vor der Auffindung abgängig gemeldet worden, informierte die Polizei. 

Absturz

Der Verunglückte aus dem Bezirk Eferding dürfte demnach vom Gipfelgrat des Kleinen Schönberg etwa 200 Meter durch eine Rinne abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Linz: Mutter und vier Kinder entkommen brennender Wohnung

Die Meldung der Abgängigkeit setzte eine sofortige Suchaktion der Polizei und der Alpinpolizei in Gang - am Boden, später auch aus der Luft. Die Leiche des Bergsteigers wurde schließlich in unwegsamem, steilen Felsgelände entdeckt und von der Bergrettung und der Flugpolizei Salzburg ins Tal geflogen.

Mehr zum Thema

Bergrettung
Agenturen  | 

Kommentare