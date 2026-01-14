Oberösterreich

Linz: Mutter und vier Kinder entkommen brennender Wohnung

Das Kinderzimmer stand in Vollbrand, die Brandursache war vorerst noch nicht bekannt.
Eine Mutter und ihre vier Kinder sind Dienstagabend in Linz vor einem Feuer in ihrer Wohnung geflüchtet. Die Frau und die ein- bis siebenjährigen Kinder wurden wie ein Nachbar vom Rettungsdienst versorgt, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz. 

Um 21.00 Uhr waren mehrere Notrufe eingegangen, dass eine Wohnung im ersten Stock eines viergeschossigen Mehrparteienhauses im Stadtteil Auwiesen in Brand stehe.

Hausbewohner konnten fliehen

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits jemand die Wohnungstüre geschlossen, wodurch das Stiegenhaus nicht mehr weiter verraucht wurde. Die Hausbewohner konnten alle selbstständig flüchten. Ein Kinderzimmer in der betroffenen Wohnung stand in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand innen und außen, um ein Übergreifen der Flammen auf die Hausfassade zu verhindern. Um 21.20 Uhr war das Feuer gelöscht.

Die Hausbewohner durften um 23.00 Uhr in ihre Räumlichkeiten zurückkehren, die Brandwohnung wurde versiegelt und die darüberliegende Wohnung vorsorglich für eine Nacht gesperrt. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen insgesamt 40 Personen mit neun Fahrzeugen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr.

