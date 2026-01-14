Linz: Mutter und vier Kinder entkommen brennender Wohnung

Eine Mutter und ihre vier Kinder sind Dienstagabend in Linz vor einem Feuer in ihrer Wohnung geflüchtet. Die Frau und die ein- bis siebenjährigen Kinder wurden wie ein Nachbar vom Rettungsdienst versorgt, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz.

Um 21.00 Uhr waren mehrere Notrufe eingegangen, dass eine Wohnung im ersten Stock eines viergeschossigen Mehrparteienhauses im Stadtteil Auwiesen in Brand stehe.