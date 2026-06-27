Abschiede haben keinen guten Ruf

Auch bei uns im Puppentheater war es kürzlich wieder so weit. Da hat es geheißen, Abschied zu nehmen – von den Kindern, von den vielen Geschichten, die wir gemeinsam mit unserem treuen Publikum erleben durften, aber auch von unserer Aufregung vor jeder Vorstellung. Der letzte Vorhang vor der längeren Sommerpause ist nämlich gefallen. Also nicht irgendwo hinuntergefallen, sondern einfach klipp-klapp-zu. Unsere Bühne wird jetzt für längere Zeit leer sein, aber hinter den Kulissen geht’s munter weiter. Da werden Nasen angeklebt, verloren gegangene Ohren gesucht, Haare gewaschen und alles blitzblank sauber gemacht. Das alte Schloss bekommt einen neuen Anstrich, der Wald wird aufgeforstet und wir Puppen hoffen darauf, dass wir wieder einmal neue Kleidung bekommen.