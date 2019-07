Ablaufdatum für Gletscher am Dachstein rückt rasant näher

Auf schneebedeckten Eisfeldern unter dem mächtigen Dachsteinmassiv tollten schon am frühen Mittwochvormittag Touristenkinder herum. Bei prächtigem Bergwetter herrschte auf den Dachsteingletschern Hochbetrieb. Mitten in der Besucherschar inspizierte eine Delegation aus Politikern und Experten die Gletscherwelt. Begeisterung kam bei der Gruppe aber nicht so recht auf. Neue Messdaten belegen nämlich, dass die Dachsteingletscher dramatisch schmelzen und ihr Ablaufdatum immer schneller näher kommt.