Oberösterreich

69-Jährige geriet in OÖ mit Hand in Holzspalter

Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber ins Spital nach Linz geflogen.
21.03.2026, 17:21

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Eine 69-Jährige ist am Samstag in Kirchham (Bezirk Gmunden) mit ihrer rechten Hand in einen Holzspalter geraten und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Ihr Schwiegersohn fand die Frau und wählte den Notruf.

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Ins UKH Linz geflogen

Die Frau kam mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz, berichtete die Polizei.

Die genauen Umstände des Unfalles waren noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Frau hatte mit dem Holzspalter Arbeiten durchgeführt.

Linz
Agenturen, paw  | 

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