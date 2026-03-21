67.000 Euro Sicherheitsleistungen bei Schwerverkehrkontrolle in OÖ

103 Lastwagen sind von Donnerstag auf Freitag am Kontrollplatz in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) auf der Innkreisautobahn (A8) bei einer Schwerverkehrskontrolle von Sachverständigen genauer unter die Lupe genommen worden.

Mit 33 Lkw waren rund ein Drittel so desolat, dass die Kennzeichen wegen Gefahr in Verzug sofort abgenommen werden mussten. 51 Lkw wiesen schwere technische Mängel auf. 67.000 Euro an Sicherheitsleistungen wurden eingehoben, berichtete die Polizei.

Insgesamt hagelte es 331 Anzeigen wegen technischer Mängel. Weil es auch Unstimmigkeiten bei den Lenk- und Ruhezeiten gab, wurden 103 Anzeigen erstattet.