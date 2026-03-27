64-Jähriger in OÖ von Stier attackiert und tödlich verletzt

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Freitag, als der Mann mit routinemäßigen Arbeiten im Stall beschäftigt war.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Ein 64-jähriger Altbauer wurde während Stallarbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb seines Sohnes von einem Stier attackiert und tödlich verletzt.

Die durch den Angriff des Stiers erlittenen Verletzungen waren so schwerwiegend, dass der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen konnte. Über die genauen Umstände, die zu dem Angriff des Tieres führten, liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Betreuung für die Angehörigen

Die Verständigung der Angehörigen erfolgte unter Beisein des Kriseninterventionsteams, das psychologische Unterstützung in der akuten Trauerphase anbietet. Unfälle mit Nutztieren, insbesondere mit Stieren, zählen zu den nicht seltenen Gefahren in der Landwirtschaft. Experten weisen immer wieder auf die Unberechenbarkeit von Nutztieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit ihnen hin.