30 Monate Haft für Anlagebetrüger: Schaden von 2,3 Millionen Euro

Versprochen wurden Renditen in Höhe von 3,5 bzw. 5 Prozent wöchentlich und als einziges Risiko ein gänzlicher Wertverlust der Kryptowährung Bitcoin angegeben, mit der vorwiegend gehandelt werde. Weiters gebe es Programme zum Handel mit teuren und seltenen Uhren, Diamanten und wertvollen Autos der Marke McLaren.

Persönliche und telfonische Ansprache

Angeworben wurden die Opfer persönlich - Zuhause, am Arbeitsplatz oder bei Vorträgen in Gasthäusern und Raststätten -, telefonisch, per E-Mail und über den Messenger Telegram. Dabei trat der Angeklagte offenbar als Sprachrohr seines Mittäters auf und behauptete unter anderem, selbst 50.000 Euro investiert und in einem Monat 10.000 Euro Rendite erhalten zu haben.