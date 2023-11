23-Jähriger elf Tage nach Banküberfall in OÖ festgenommen

Elf Tage nach einem Banküberfall in Schwertberg (Bezirk Perg) hat die Polizei am Freitag einen 23-Jährigen als Täter gefasst. Der Mann wurde gegen 10.00 Uhr durch das Einsatzkommandos Cobra in seiner Wohnung festgenommen.

In Justizanstalt Linz

Bei der Hausdurchsuchung wurden die Täterkleidung samt Tatwaffe - ein Rasiermesser - und ein kleiner Teil der Beute sichergestellt, teilte die oberösterreichische Polizei am Abend mit. Der geständige Türke wurde bereits in die Justizanstalt Linz überstellt.

Als Motiv gab der junge Mann Geldmangel an. Den Großteil der Beute habe er bereits ausgegeben. Der mit schwarzem Schal und Sonnenbrille maskierte Mann hatte die Bank in Schwertberg am 23. Oktober gegen 9.30 Uhr überfallen.

Beute in Müllsack

Er sprang über das Verkaufspult, bedrohte mit einem Rasiermesser zwei Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute in einem Müllsack verpackt flüchtete der Räuber. Die Angestellten erlitten einen Schock.

Nun wurde der Beschuldigte dank "umfangreicher Ermittlungen" durch Beamte des Landeskriminalamtes ausgeforscht, hieß es seitens der Polizei.