Oberösterreich

2,1 Promille: Unfall nach Überholmanöver in Oberösterreich

Ein 41-jähriger Tscheche verursachte in Wartberg mit 2,1 Promille einen Unfall und überschlug sich nach einem riskanten Überholmanöver.
21.04.2026, 19:55

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf hat am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wartberg an der Krems Verletzungen erlitten. Der tschechische Staatsangehörige soll laut Polizei mit 2,1 Promille Alkohol im Blut auf der Schlierbacher Landesstraße unterwegs gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, als der Fahrer mutmaßlich trotz bestehender Sperrlinie einen Lkw überholte.

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Auto überschlug sich nach Kollision

Nach dem Überholmanöver kam der Lenker beim Einreihen offenbar zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Leitpflock sowie einem Erdwall neben der Straße. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 41-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert.

Führerschein abgenommen

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille, weshalb dem Fahrer sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Die genauen Umstände des Unfalls sowie das Ausmaß der Schäden am Fahrzeug sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der zuständigen Behörden.

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