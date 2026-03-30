18-Jähriger starb bei Frontalcrash mit Lkw im Mühlviertel

Ein 18-jähriger Autolenker ist am Montag bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen auf der Leonfeldener Straße (B126) bei Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) ums Leben gekommen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde verletzt ins Spital geflogen.

Der Lkw-Lenker und seine fünfjährige Tochter, die neben ihm gesessen war, wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.