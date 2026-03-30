18-Jähriger starb bei Frontalcrash mit Lkw im Mühlviertel
Der 18-Jährige verstarb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde ins Spital geflogen. Der Lkw-Lenker und seine fünfjährige Tochter wurden leicht verletzt.
Ein 18-jähriger Autolenker ist am Montag bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen auf der Leonfeldener Straße (B126) bei Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) ums Leben gekommen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde verletzt ins Spital geflogen.
Der Lkw-Lenker und seine fünfjährige Tochter, die neben ihm gesessen war, wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.
Die beiden 18-Jährigen wurden bei der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt sie aus dem Wrack. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle, der Beifahrer wurde lebend geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nicht bekannt. Die B126 war vier Stunden lang komplett gesperrt.
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