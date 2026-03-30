Verkehr lahmgelegt: 250 Kilo schwere Fliegerbombe in Linz entdeckt

Bei Bauarbeiten in der Linzer Kudlichstraße ist am Montag gegen 17.15 Uhr eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe entdeckt worden und hat den Verkehr in einem Teil des Bahnhofviertels lahmgelegt. Das berichteten Polizei und ÖAMTC am Abend.

Laut Polizeibericht wurden sofortige Sperrmaßnahmen eingerichtet und umliegende Häuser evakuiert. Die Kudlichstraße wurde zwischen Waldeggstraße und Hanriederstraße gesperrt. Die Bevölkerung wird geben, sich an die Anweisungen durch die Einsatzkräfte vor Ort zu halten.