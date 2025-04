14-Jährige bei erster Klettertour aus Drachenwand gerettet

Es hätte ein ganz besonderer Tag werden sollen, in Erinnerung wird er jedenfalls bleiben - wenn auch anders, als geplant. Denn am Montag war ein 42-jähriger Pole mit seiner 14-jährigen Tochter nach Oberösterreich gereist, um einen ersten schweren Klettersteig gemeinsam zu bezwingen.

Los ging es am Montag, um 6.30 Uhr. In St. Lorenzen bei Mondsee stiegen die beiden in den Klettersteig der Drachenwand ein.

Kein Fortkommen mehr für das Mädchen

Rund 400 Höhenmeter sind dabei zu überwinden, der Steig ist mit einer Schwierigkeit von C/D bewertet. Die beiden Kletterer waren laut Polizei entsprechend gut für die geplanten Tour ausgerüstet - für die erste Tour der 14-Jährigen.

Gegen 11 Uhr erreichten sie die Seilbrücke in der Kletterwand - ab hier war laut einer Aussendung der Polizei kein Fortkommen für das Mädchen mehr möglich.