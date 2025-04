Tragödie in Nepal: Salzburger Unternehmer starb auf dem Ama Dablam

Sein Leben, seine Leidenschaft wurde Hornegger, dem langjährigen Geschäftsführer der bekannten Marke für hochwertige Sportfunktionsbekleidung, Martini Sportswear, nun auch zum Verhängnis.

Gegenüber dem Internetportal des "Everest Chronicle" haben nepalesische Behörden bestätigt, dass ein österreichischer Bergsteiger am 6.814 Meter hohen Ama Dablam beim Abstieg nach erfolgreicher Gipfelbesteigung ums Leben gekommen ist.

Dabei handelte es sich um den 64-jährigen Martin Hornegger, wie auch die "Bergrettung weltweit" erschüttert bekanntgab. "Unser österreichischer Bergkamerad - der Extrembergersteiger und Geschäftsmann Martin Hornegger aus Annaberg (Tennengau, Land Salzburg), ein langjähriger Unterstützer des Bergrettungsdienstes - ist im Gebiet des Mount Everest in Nepal tödlich verunglückt."

Am Samstag nach Absturz vermisst

Laut Everest Chronicle wurde Hornegger am Samstagmorgen nach Erreichen des Gipfels vermisst. Laut einer Erklärung des Tourismusministeriums fanden Rettungskräfte seinen leblosen Körper gegen 16.40 Uhr am Fuße des Gipfels. Seine Leiche wurde zur Obduktion in das Tribhuvan University Teaching Hospital in Kathmandu überführt, die Überführung nach Österreich werde organisiert.

Hornegger hat die Firma Martini Sportswear in Annaberg in Salzburg von seinem Vater und Gründer übernommen und mit seiner Schwester geführt. Das Entsetzen in der Heimatgemeinde ist groß. Bürgermeister Martin Promok wünscht der Familie zuallerst "ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit".

Promok hat Hornegger selbst gut gekannt, "es ist so tragisch, dass dieser Unfall passiert ist. Uns allem machte das sehr betroffen."

Hornegger war als Extremsportler und Extrembergsteiger selbst das wohl beste Testimonial seiner Funktionssportbekleidung Martini Sportswear. Dabei hat er schon einmal einen schweren Unfall überlebt. Der 64-Jährige, der mit seiner Tochter und deren Freund den Gipfel im Himalaygebirge bestiegen haben soll, hinterlässt zwei erwachsene und zwei kleine Kinder.