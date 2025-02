Friedensreich Hundertwassers Erbe im Waldviertel

Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt kam am 15. Dezember 1928 als Friedrich Stowasser zu Welt. Sein Vater, der Ingenieur Ernst Stowasser, starb an einer Blinddarmentzündung, als er gerade mal ein Jahr alt war. Seine Mutter Elsa zog ihn alleine auf. Schon in der Schule wurde ihm ein „außergewöhnlicher Formen- und Farbensinn“ attestiert.

Hundertwasser wurde 1935 katholisch getauft, im Gegensatz zu seiner Großmutter mütterlicherseits, die Jüdin war, und 70 weiteren Verwandten, überlebten der Künstler und seine Mutter den Nationalsozialismus.

Gegner der geraden Linie

1948 maturierte Hundertwasser am Bundesgymnasium in Horn und besuchte danach für drei Monate die Akademie der Bildenden Künste. Dort signierte er erstmals Werke mit seinem Künstlernamen Hundertwasser. Nach dem Abbruch seines Studiums bereiste Hundertwasser Italien, Frankreich, Marokko und Tunesien. 1952 hatte er seine erste Ausstellung in Wien, während der 50er Jahre lebte er in Paris und knüpfte Kontakte zur dortigen Avantgarde. Zeit seines Lebens verstand sich Hundertwasser als Gegner der „geraden Linie“, jegliche Standardisierung lehnte er ab.

Sein umfassendes künstlerisches Schaffen beschränkte sich nicht nur auf die Malerei, Hundertwasser arbeitete auch in verschiedenen drucktechnischen Verfahren und stellte einige wenige Tapisserien her. Bekannt ist er auch für seine natur- und menschengerechte Architektur, im Rahmen derer er die Begriffe "Fensterrecht" und "Baumpflicht" prägte. Hundertwasser setzte sich zudem für die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes der Menschen und ein Leben in Einklang mit den Gesetzen der Natur ein. Er war etwa aktiv an der Besetzung der Hainburger Au zur Verhinderung des Kraftwerkbaus beteiligt und war ein Verfechter der Humustoilette.

Bilder, Häuser, Münzen, Schiffe zählen zu Hundertwassers Schaffen

Zeit seines Lebens schuf Hundertwasser zahlreiche Objekte angewandter Kunst, er designte Briefmarken, entwarf Flaggen, gestaltete Münzen, Bücher und Porzellanobjekte. Er designte auch die „Vindobona“, ein Fahrgastschiff der DDSG Blue Danube(1995). Für den eigenen Gebrauch ließ er ein hölzernes Frachtschiff, die "Regentag", die ihm auch zehn Jahre als Zuhause und Arbeitsplatz diente.

Am 19. Februar 2000 starb Hundertwasser an Bord der Queen Elisabeth 2 vor Brisbane.

Seinen Künstlernamen leitete er vom slawischen "sto" für hundert und seinem Taufnamen Friedrich ab. "Fried" stand dabei für Frieden und "rich" für reich.