Wirbel um Fake-Seite: ÖVP-Politiker aus NÖ drohen harte Folgen

Die SPÖ Niederösterreich fährt nun schwere Geschütze gegen jenen ÖVP-Gemeinderat aus dem Wiener Umland auf, der eine Fake-Seite im Internet eingerichtet haben soll.

Laut SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gleich mehrere Klagen eingebracht. Es geht unter anderem um den Verdacht der Täuschung (Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt) sowie um eine Verletzung des Urheberrechtsgesetzes. Hinzu kommt eine Privatanklage wegen Kreditschädigung (Bezirksgericht Mödling). Zudem könnten auf den Regionalpolitiker der Volkspartei Schadenersatzforderungen zukommen.

„Es geht uns nicht ums Geld, wir wollen den Fall aufgeklärt wissen“, sagte Zwander am Montag.

„ÖVP hat viele Türme und Hinterhöfe“

Konkret geht es in der Causa um eine (sehr schlicht gestrickte) Website, die mittlerweile nicht mehr erreichbar ist. Auf der Seite war unter anderem der Slogan „Wir für Sven Hergovich am 7.3.2026“ zu lesen. Außerdem waren ein Bild des Landesparteichefs sowie das SPÖ-Logo zu sehen. Damit sei suggeriert worden, dass Hergovich beim Parteitag gegen Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler um den Bundesparteivorsitz antreten könnte, zeigten sich die niederösterreichischen Sozialdemokraten empört.

Zwander betonte allerdings auch, dass er hinter der „False-Flag-Aktion“ nicht unbedingt ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner vermute. „Die ÖVP hat aber viele Türme und Hinterhöfe“, so Zwander.