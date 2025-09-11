Zusätzliche Kurse für 2.000 „Radkids“in NÖ

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Kindern frühzeitig bessere Chancen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr zu verschaffen, das ist der Zweck der Initiative "Radkids NÖ“. Im Rahmen eines Pilotprojekts im angelaufenen Schuljahr wird das Land Niederösterreich rund 2.000 Volksschulkindern die Teilnahme an einem neuartigen Radfahrkurs ermöglichen. Im Fokus stehe dabei besonders das Linksabbiegen, kündigte Verkehrslanderat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) bei der Präsentation der Aktion an. Statt derzeit rund 10.000 Schüler, die in der Volksschule die Fahrradausbildung machen, könnten nun 12.000 Kinder pro Jahr darauf vorbereitet werden.

Nach einem neuen Konzept wird Kindern der dritten und vierten Klasse bei Radkids in rund 70 Kursen geholfen, ihre Kompetenzen Schritt für Schritt aufzubauen. In Zusammenarbeit mit der Radfahrschule Easy Drivers will man zuerst theoretisches Wissen in der Klasse vermittelt, danach gibt’s Trockentraining im Turnsaal und dann die praktische Umsetzung im Freien. 65.000 Euro aus dem Verkehrssicherheitsfonds würden in die Aktion investiert, so Landbauer. Vorbereitung auf Mopedzeit Ihm gehe es auch darum, Kindern frühzeitig Sicherheit und Selbstvertrauen im Verkehrsgeschehen zu verschaffen, sagte er. Das mache sich bezahlt, wenn die Jugendlichen zur Nutzung von Mopeds wechseln.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FPÖ NÖ, Josef Bollwein Philipp Kaider unterstützt die Aktion "Radkids".