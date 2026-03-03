Ziegel fielen von Schornstein: Einsatz in luftiger Höhe

Heruntergestürzte Ziegelteile eines hohen Kamins bei der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) lösten am Montag einen Feuerwehreinsatz aus. Der betroffene Bereich, in dem sich auch das Gemeindeamt befindet, musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend abgesperrt werden.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Teile des Kamins herabstürzen, führten die Einsatzkräfte eine umfassende Kontrolle durch. Zunächst wurde die Feuerwehr Pottendorf mit einem Hubsteiger zur Unterstützung alarmiert. Allerdings war die Zufahrt zum Gelände der Bettfedernfabrik durch ein Tor nicht möglich.