Ziegel fielen von Schornstein: Einsatz in luftiger Höhe
Heruntergestürzte Ziegelteile eines hohen Kamins bei der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) lösten am Montag einen Feuerwehreinsatz aus. Der betroffene Bereich, in dem sich auch das Gemeindeamt befindet, musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend abgesperrt werden.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Teile des Kamins herabstürzen, führten die Einsatzkräfte eine umfassende Kontrolle durch. Zunächst wurde die Feuerwehr Pottendorf mit einem Hubsteiger zur Unterstützung alarmiert. Allerdings war die Zufahrt zum Gelände der Bettfedernfabrik durch ein Tor nicht möglich.
Daraufhin wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf angefordert. Diese konnte auf das Gelände einfahren und den Schornstein in luftiger Höhe genau überprüfen. Neben einer detaillierten Dokumentation konnte schließlich vorerst Entwarnung gegeben werden: Eine akute Gefahr, dass weitere Teile zu Boden stürzen oder der Kamin einsturzgefährdet ist, bestand laut Feuerwehr nach der Kontrolle nicht.
Eine Fachfirma wird nun die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Schornstein durchführen. Der abgesperrte Bereich wurde wieder freigegeben.
