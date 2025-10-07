Mutter und Sohn aus Donauflut gerettet: Höchste Ehre für Feuerwehr-Brüder

Beim Festakt zur Verleihung von Ehrenzeichen der Republik Österreich und des Bundeslandes Niederösterreich an verdiente Persönlichkeiten standen am Dienstag im NÖ Landhaus auch zwei Feuerwehrmänner im Mittelpunkt. Die Brüder Florian und Jakob Bagl von der Freiwilligen Feuerwehr Rossatz wurden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der Rettungsmedaille des Landes NÖ ausgezeichnet.

Sie retteten im Sommer in einer hochdramatischen Aktion eine gekenterte 37-jährige Kajakfahrerin mit ihrem 14-jährigen Sohn aus dem Donauhochwasser bei Rührsdorf im Bezirk Krems.

Hochwasser verursachte lebensbedrohliche Situation für Kajakfahrer

Florian Bagl ist Oberlöschmeister, sein Bruder Jakob Hauptverwalter der FF Rossatz und auch im Verwaltungsdienst des Abschnittsfeuerwehrkommandos Mautern. Am 29. Juli war zu einem Großeinsatz alarmiert worden. Eine schwedische Familie, die mit zwei Kajaks in Rührsdorf anlegen wollte, kam durch das rasch steigende Hochwasser in eine lebensbedrohliche Situation. Während der sich der Vater und der zehnjährige Sohn in seinem Boot beim Anlegen noch ans sichere Ufer retten konnten, kenterte die Mutter mit dem anderen Sohn.