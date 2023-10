Bachblüten-Tipp: Streit zwischen ÖVP und SPÖ in NÖ immer skurriler

"Dieser Stil des Anpatzens hat in diesem Land nichts verloren", die ÖVP werde "mit aller Kraft dagegenhalten", sagte Zauner in St. Pölten. In den vergangenen Monaten habe Hergovich "alles dazu getan, Märchengeschichten zu erfinden und damit das politische Klima in diesem Land zu vernichten und zu vergiften", so der 37-Jährige, der seit Anfang September Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich ist.