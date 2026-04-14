Zahlreiche Goldfische in Retentionsbecken in St. Pölten ausgesetzt

Zahlreiche Goldfische dürften in einem Retentionsbecken am Eisberg in St. Pölten ausgesetzt worden sein. Rund 200 bis 300 der Tiere werden in dem Gewässer vermutet. In den kommenden Wochen sollen sie abgefischt werden. Der Tierschutzverein St. Pölten sucht nun dringend Übernehmer für die Wassertiere, berichteten die Niederösterreichischen Nachrichten und der ORF am Dienstag.

Goldfische stammen aus Asien und gehören nicht in heimische Seen, Flüsse oder Teiche. Werden sie ausgesetzt, können sie sich zwar rasch anpassen und vermehren, allerdings stellen sie ein zentrales Problem für das natürliche Gleichgewicht dar, wurde betont. Der Tierschutzverein plant daher in Abstimmung mit der Referentin für Umwelt der Stadt St. Pölten und dem Fischereiverband das Abfischen der Wassertiere.