Ybbstaler holten Teamtitel bei Waldolympiade mit fünf Nationen

123 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Italien, Serbien, Slowenien und Tschechien gingen heuer an den Start. Dass sie sich in bester Form befinden, zeigten die Hohenlehner Motorsägen-Profis schon vor drei Wochen. Da errangen sie bei den Staatsmeisterschaften in der Steiermark sowohl in der Einzelwertung als auch in der Teamwertung den zweiten Platz.