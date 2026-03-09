Neue Ybbs-Ausstellung: Warum Flusslandschaften den Menschen guttun

Fragen, warum sich der Mensch in der Natur und in Wassernähe so wohl fühlt, warum das Geräusch von Wasser so entspannend ist und noch viele weitere Rätsel versucht die neue Ausstellung im Schloss Ulmerfeld über den Naturraum der Ybbs zu lösen und zu erklären.

Die Ausstellung "Am Fluss – Die Ybbs als Lebensader und Kraftquelle" wurde am Wochenende eröffnet. Sie lädt ein, die Ybbs aus neuen Perspektiven zu entdecken. Vom Ursprung in den Ybbstaler Alpen bis zur Mündung in die Donau erzählt die Ybbs von Naturräumen voller Leben: von Auwäldern und Schotterbänken, von Eisvogel und Äsche, von der geheimnisvollen Forstheide mit ihren eiszeitlichen Böden.

Mentale Ebene

Eine eigene Ebene widmet sich der wissenschaftlich belegten Wirkung der Natur auf das mentale Wohlbefinden der Menschen. Zugleich zeigt die Ausstellung den Wandel der Region: vom einstigen Arbeitsort der Flößer und Müller zum heutigen Naherholungsgebiet für Radfahrer, Paddler oder Wanderer.