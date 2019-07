Würgemord vermutlich wegen ein paar Euro

Der Deutsche, der seit zehn Jahren immer wieder in Österreich lebte und arbeitete, war in der Vergangenheit durch Geldbetrügereien aufgefallen, bestätigt Thomas Korntheuer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Der Mann hatte in diversen Gastronomiebetrieben gejobbt. „Seit Oktober 2018 ging er allerdings keiner geregelten Arbeit mehr nach“, sagt Chefinspektor Hannes Fellner von der Mordgruppe des LKA.

Knapp bei Kasse

Aufgrund seiner äußert angespannten finanziellen Lage schlief der 39-Jährige zumindest seit Anfang Mai 2019 im Großraum Amstetten immer wieder auf öffentlichen Parkplätzen in seinem Auto. Wochenlang fehlte den Ermittlern jedoch dieser entscheidende Hinweis. Nachdem das persönliche und berufliche Umfeld des Opfers erfolglos durchleuchtet wurde, habe man in hunderten Arbeitsstunden das Einkaufszentrum WestSide City am Tatort „in den Fokus genommen“.

„Wir haben versucht, alle Leute auszuforschen, die zur Tatzeit in und rund um das Einkaufszentrum anwesend waren“, so Fellner. Hunderte Personen wurden überprüft, ehe Rene F. ins Visier geriet. Er hat den Parkplatz anscheinend zum Nächtigen benutzt.