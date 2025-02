Wolkersdorf: Wirtschaftspark belebt das Weinviertel

Die Nähe zu Wien , die Lage an der Autobahn A5 und eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gleich von mehreren Standortvorteilen profitieren Betriebe im Ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf . „Für das Weinviertel ist er ein wichtiger Wachstumsmotor“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.

Auch ein eigener Feuerwehrstandort , teilweise autarke Wärmeversorgung durch eine Hackschnitzelanlage, oder Co-Working Spaces mit hauseigener Gastronomie zählen zu den Besonderheiten in Wolkersdorf.

Derzeit sind 114 Betriebe mit 2.840 Beschäftigten im Wirtschaftspark angesiedelt. Vor zehn Jahren waren es 61 Betriebe mit 1.600 Mitarbeitern. „Das bestätigt die Dynamik, die dieser Standort mit sich bringt“, so Mikl-Leitner.

Aktuell errichtet Ecoplus eine neue KFZ-Prüfstelle des Landes. Das Bürogebäude wird nach dem „Klima:aktiv Gold“-Standard ausgeführt – mit begrünten Dächern bzw. Fassaden sowie Carports mit Photovoltaik-Modulen. Auch ein nachhaltiges Grünraumkonzept wird umgesetzt. Der Bau soll im Frühjahr fertiggestellt sein.

15 weitere Wirtschaftsparks wie jenen in Wolkersdorf betreibt Ecoplus in ganz Niederösterreich im Eigentum oder in Beteiligung. „Aktuell sind 1.060 nationale und internationale Unternehmen mit rund 24.780 Mitarbeitenden dort tätig“, informiert Geschäftsführer Helmut Miernicki.