Großbrand von Wohnhaus in NÖ gerade noch verhindert

Ein Großbrand eines Wohnhauses ist am frühen Freitagnachmittag in Heinreichs in der Gemeinde Vitis offenbar gerade noch verhindert worden. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya mitteilte, bemerkte eine Nachbarin Rauch am Dachstuhl des Hauses, das sich direkt gegenüber dem Feuerwehrgebäude Heinreichs befand. Sie verständigte kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr.

Die ersten Mitglieder der Feuerwehr Heinreichs rüsteten sich in der Fahrzeughalle mit Atemschutzgeräten aus und eilten zu Fuß an die Einsatzstelle. Parallel dazu bauten weitere Feuerwehrleute die Löschleitung auf und füllten sie sofort mit Wasser. Ein Atemschutztrupp drang in den Dachboden vor und begann mit der Brandbekämpfung.

106 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Im Minutentakt trafen weitere Feuerwehren aus der Umgebung ein, letztlich waren 106 Mitglieder der Feuerwehren Heinreichs, Eulenbach, Großrupprechts, Jaudling, Jetzles, Kleinschönau, Vitis und Waidhofen an der Thaya beteiligt.