Waidhofen an der Thaya

Großbrand von Wohnhaus in NÖ gerade noch verhindert

Eine Nachbarin bemerkte Rauch am Dachstuhl und alarmierte sofort die Feuerwehr.
03.04.2026, 19:57

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit unscharfer Frontansicht steht in einer Garage, zwei Personen sitzen vorne.

Zusammenfassung

  • Nachbarin bemerkte Rauch am Dachstuhl eines Wohnhauses in Heinreichs und alarmierte die Feuerwehr.
  • 106 Feuerwehrleute aus mehreren Orten verhinderten durch rasches Eingreifen einen Großbrand.
  • Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht, verletzt wurde niemand.

Ein Großbrand eines Wohnhauses ist am frühen Freitagnachmittag in Heinreichs in der Gemeinde Vitis offenbar gerade noch verhindert worden. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya mitteilte, bemerkte eine Nachbarin Rauch am Dachstuhl des Hauses, das sich direkt gegenüber dem Feuerwehrgebäude Heinreichs befand. Sie verständigte kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr.

Die ersten Mitglieder der Feuerwehr Heinreichs rüsteten sich in der Fahrzeughalle mit Atemschutzgeräten aus und eilten zu Fuß an die Einsatzstelle. Parallel dazu bauten weitere Feuerwehrleute die Löschleitung auf und füllten sie sofort mit Wasser. Ein Atemschutztrupp drang in den Dachboden vor und begann mit der Brandbekämpfung. 

106 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Im Minutentakt trafen weitere Feuerwehren aus der Umgebung ein, letztlich waren 106 Mitglieder der Feuerwehren Heinreichs, Eulenbach, Großrupprechts, Jaudling, Jetzles, Kleinschönau, Vitis und Waidhofen an der Thaya beteiligt.

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Die Löschmannschaften brachten das Feuer, das bereits mehrere Quadratmeter des Dachstuhls erfasst hatte, rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Atemschutztrupps anschließend das Dach auf weitere Glutnester. Verletzt wurde niemand.

Waidhofen an der Thaya
Agenturen, haipa  | 

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