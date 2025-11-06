Wohnhaus in Flammen: 13 Feuerwehren im Waldviertel im Großeinsatz

Ein Großbrand der höchsten Alarmstufe beschäftigt seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehren im Bezirk Gmünd . In der Marktgemeinde Hirschbach ist ein leestehendes Wohnhaus in Flammen aufgegangen.

Auch eine Drehleiter kommt bei den Lösacharbeiten zum Einsatz.

13 Feuerwehren, auch aus dem Nachbarbezirk Waidhofen an der Thaya stehen zum schon seit mehreren Stunden im Einsatz.

Die Feuerwehren wurden am Donnerstagfrüh gegen 2.15 Uhr zu dem Brandeinsatz der Kategorie B4 alarmiert. Wegen des Flammeninfernos, dass die Freiwilligen am Einsatzort in Hirschbach erwartete, wurden die Wehren der gesamten Region zum Einsatz gerufen.

Bilder der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd belegen jedenfalls eine regelrechte Feuersbrunst. Auch der Hubsteiger der FF Stadt Gmünd wurde beim Löscheinsatz eingesetzt.

Keine Verletzten

Nach ersten vorläufigen Informationen war das Brandobjekt unbewohnt. Es dürfte keine verletzten Personen geben. Über die mögliche Brandursache gibt es bislang keine Informationen.

