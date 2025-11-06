Niederösterreich

Wohnhaus in Flammen: 13 Feuerwehren im Waldviertel im Großeinsatz

Großbrand in Hirschbach
Brandobjekt soll nach ersten Angaben leergestanden sein. Freiwillige seit mehreren Stunden im Einsatz.
Von Wolfgang Atzenhofer
06.11.25, 06:39
Ein Großbrand der höchsten Alarmstufe beschäftigt seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehren im Bezirk Gmünd. In der Marktgemeinde Hirschbach ist ein leestehendes Wohnhaus in Flammen aufgegangen.

Hydraulische Steigleiter

Auch eine Drehleiter kommt bei den Lösacharbeiten zum Einsatz.

13 Feuerwehren, auch aus dem Nachbarbezirk Waidhofen an der Thaya stehen zum schon seit mehreren Stunden im Einsatz.

Die Feuerwehren wurden am Donnerstagfrüh gegen 2.15 Uhr zu dem Brandeinsatz der Kategorie B4 alarmiert. Wegen des Flammeninfernos, dass die Freiwilligen am Einsatzort in Hirschbach erwartete, wurden die Wehren der gesamten Region zum Einsatz gerufen.

Feuerwehren in Hirschbach

Feuerwehren beim Löscheinsatz in Hirschbach.

Bilder der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd belegen jedenfalls eine regelrechte Feuersbrunst. Auch der Hubsteiger der FF Stadt Gmünd wurde beim Löscheinsatz eingesetzt. 

Keine Verletzten

Nach ersten vorläufigen Informationen war das Brandobjekt unbewohnt. Es dürfte keine verletzten Personen geben. Über die mögliche Brandursache gibt es bislang keine Informationen.   
 

