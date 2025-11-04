Wo zwei neue Kassenärzte nun für Gesundheit sorgen

Dass im September gleich zwei Hausärzte in Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, in Pension gehen sollten, sorgte zuletzt für Verunsicherung unter Patienten. Allerdings musste die Gemeinde nicht lange auf zwei Kassenärzte verzichten. Am Montag öffnete eine neue Gruppenpraxis der Mediziner Samuel Gruber und Andreas Wasserscheid ihre Pforten.

Künftig wird ein fünfköpfiges Team eine - aufgrund eines Vertretungssystems - ganzjährige Versorgung sicherstellen. Drei Tage die Woche, nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, ist die Ordination bis 18.30 bzw. sogar 19 Uhr geöffnet. Schließtag gibt es keinen. Allerdings: Um Wartezeiten zu vermeiden erfolgen die Ordination, Impfungen und Blutabnahmen ausschließlich nach Terminvereinbarung. Notfälle sind natürlich ausgenommen. Die Termine können über die Homepage, E-Mail oder Telefon vereinbart werden.

Neue Ordi gesucht

Aktuell befindet sich die neue Ordination in den Räumlichkeiten des pensionierten Hausarztes Peter Krenn in der Parkstraße. Allerdings wird bereits eine neue, größere Bleibe gesucht. Ziel ist es, das Angebot weiter auszuweiten und etwa mit einem Diätologen oder Sozialarbeiter zu ergänzen. Zwei Standorte im Zentrum stehen zur Wahl, im Dezember soll eine Entscheidung getroffen werden, teilt die Gemeinde mit.