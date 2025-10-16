Wo man Frankreich gebacken bekommt

Der Zufall schreibt oft die besten Geschichten. Der Franzose Gauthier Noppe, der in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gelandet ist, kann davon ein Lied singen.

Der Boulanger (Bäcker) hatte in mehreren Bäckereien in Frankreich, Belgien, Kanada und Irland gearbeitet, bevor es ihn nach Österreich verschlug. "Durch eine Fügung bin ich vor zehn Jahren zu einem Bewerbungsgespräch nach Wien geladen worden. Ich hatte schon vorher im Ausland gearbeitet und dachte mir – Wien kenne ich noch nicht, also probiere ich es", erzählt er.

Nach einer 17-stündigen Anreise mit den deutschen Wörtern "Grüß Gott" und "Danke" im Gepäck landete der Franzose schließlich nach einem zweiten Bewerbungsgespräch (Plan B) bei "Der kleinen Bäckerei" in Brunn am Gebirge. Nach einem Zwischenstopp als Chefbäcker in einer französischen Boulangerie in Wien ging’s wieder zurück nach Brunn, wo Noppe "Die kleine Bäckerei" übernahm und sich mit der "Boulangerie Noppe" vor vier Jahren seinen Kindheitstraum erfüllte.