Wirtshauskultur NÖ hat neuen Obmann aus der Wachau

Die Wirtshauskultur Niederösterreich ist die größte Kulinarik-Initiative Österreichs, die Regionalität, Qualität und Authentizität in der Gastwirtschaft fördert und einen ebenso hohen Wert auf Pflege von Traditionen wie auf innovative Weiterentwicklung und Nachwuchsförderung legt.

Aktuell sind rund 200 handverlesene Wirtshäuser in Niederösterreich Mitglied im Verein. Bei der Generalversammlung wurde im „Wirtshaus & Hotel Weißes Rössl“ in Mühldorf (Bezirk Krems) ein neuer Vorstand gewählt: Neuer Obmann ist Hartmuth Rameder von der Hofmeisterei Hirtzberger in der Wachau. Zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum im Vorjahr hat die Wirtshauskultur Niederösterreich einen umfassenden Markenprozess gestartet, um mit neuem Claim, adaptiertem Logo, geschärften Leitprinzipien und überarbeitetem Markenmanifest gut gerüstet in die Zukunft zu gehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Matejschek Harald Pollak (l.) übergibt die Obmannschaft der Wirtshauskultur an Hartmuth Rameder.

Mit Jahresende 2025 gibt es nun eine weitere Neuerung: Bei der jährlichen Generalversammlung des Vereins werden statutengemäß die Finanzen geprüft und neue Strategien beschlossen. Alle drei Jahre wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Dies war heuer wieder der Fall, rund 130 Gäste waren bei der Generalversammlung im „Weißen Rössl“ anwesend. Pollak gibt Funktion als Obmann ab Die Mitglieder des Vereins wählten Rameder von der Hofmeisterei Hirtzberger (Wösendorf in der Wachau) zum neuen Obmann. Der bisherige Obmann Harald Pollak vom Retzbacherhof im Bezirk Hollabrunn legte seine Funktion zurück. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Die Wirtshauskultur ist ein lebendiger Ausdruck unserer regionalen Identität und herzlicher Gastfreundschaft. Danke an Harald Pollak für sein langjähriges Engagement - er hat unsere Wirtshauskultur nachhaltig geprägt."

Sie gratulierte dem neuen Vorstandsteam rund um Hartmuth Rameder und wünschte viel Energie und Kreativität für die kommenden Aufgaben. "Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die heimischen Wirtshäuser Orte des Genusses, der Begegnung und der Gemeinschaft bleiben", so die Landeshauptfrau. Harald Pollak zeigte Weitblick Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärte: „Ich danke Harald Pollak für die sehr intensive, sehr bereichernde und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren." Gemeinsam seien von der Nachwuchsförderung bis zum Markenprozess wertvolle Impulse gelungen und vieles wäre nicht möglich gewesen "ohne das außergewöhnliche Engagement und den Weitblick von Harald Pollak".

"Das klassische Wirtshaus soll weiterleben und neuen Schwung bekommen!" von Hartmuth Rameder Obmann Wirtshauskultur NÖ

Duscher wünscht dem Gastronomen, der sein Wirtshaus mit Ende des Jahres schließt, für seine weiteren Pläne und Projekte alles Gute und viel Erfolg. Er freue sich auf eine ebenso konstruktive und gute Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Das neue Trio an der Spitze des Vorstands bilde perfekt die Bandbreite der Wirtshauskultur Niederösterreich ab - diese stehe für Vielfalt und Authentizität, so Duscher. Zehn Jahre als Sprecher gehen zu Ende Pollak verabschiedete sich: „Ich danke für viele spannende Jahre in der Wirtshauskultur Niederösterreich. Es war eine Freude, mit so engagierten Menschen zusammenzuarbeiten und hat mich immer mit großem Stolz erfüllt, über zehn Jahre als Sprecher für diese lebendige Truppe zu agieren."

Der neue Vorstand Obmann: Hartmuth Rameder von der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf in der Wachau

Stellvertreter: Petra Haselsteiner vom „Gasthof zur Post“ (Texingtal) und Andreas Frey vom „Gasthof zum Goldenen Löwen“ (Maria Taferl)

Schriftführerin: Monika Hag von „Hopferl - Das Stadtwirtshaus“ in Gmünd

Kassier: Roland Krammer von der Gastwirtschaft Neunläuf in Hobersdorf/Bucklige Welt; Thomas Hopfeld vom „Hopfeld-DREIKÖNIGSHOF“ in Stockerau; Christoph Hönig vom Hotel Post Hönigwirt in Kirchschlag/Bucklige Welt) und Christoph Puchegger vom „Puchegger-Wirt“ in Winzendorf

Rechnungsprüferinnen: Maria Bachler vom „Landgasthof Bachlerhof“ in Kematen a.d. Ybbs und Bernadette Pope vom „Schlosskeller Bockfließ“ in Bockfließ

Von der traditionellen Top-Wirte-Verleihung über die “Wir schaffen das"-Kampagne während der Pandemie bis zu den jährlichen Lehrlingswettbewerben mit zahlreichen motivierten jungen Talenten werde Pollak viele gute Erinnerungen an diese Zeit bewahren. "Jetzt aber stehen die Zeichen auf Neubeginn. Ich wünsche meinem Nachfolger und dem Verein alles Gute", so der ehemalige Obmann. Große Herausforderungen in der Gastro Rameders Betrieb ist seit 2023 Mitglied der Wirtshauskultur NÖ. Er freue sich auf die neue Aufgabe, "den Verein nun auch nach außen vertreten zu dürfen und Entscheidungen mitzutragen". Die Herausforderungen für die Branche seien aktuell sehr groß, "aber das klassische Wirtshaus soll weiterleben und neuen Schwung bekommen". Das soll mit Ideen, Schaffenskraft und Kreativität gelingen.