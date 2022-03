Wiener Neustädter Arena Nova steht für Flüchtlinge bereit

Angeboten wird seitens der Stadt auch eine am (morgigen) Donnerstag startende Koordinationsplattform für alle Unterstützungsmaßnahmen. Erreichbar ist diese per Mail (ukrainehilfe@wiener-neustadt.at) sowie telefonisch von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter 02622/373-299. Wer in Wiener Neustadt privat Unterkünfte zur Verfügung stellen möchte, kann dies via Mail an nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at bekannt geben.

„Ich bedanke mich für die unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die schon in den letzten Tagen in Wiener Neustadt zu spüren war. Wir haben mit dem symbolischen und sichtbaren Zeichen der Wasserturm-Beleuchtung begonnen und setzen nun - nachdem Bund und Land die Vorgaben definiert haben - gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, Service Clubs und privaten Initiativen koordinierte Schritte der Unterstützung“, betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).