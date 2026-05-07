Polizei stoppt 180-km/h-Raser nach Verfolgungsjagd bei Baden

Als er am Dienstagnachmittag bei seiner Fahrt Richtung Eggendorf die Polizei bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit mehr als 180 km/h durch das Ortsgebiet von Eggendorf und weiter auf der B17 Richtung Baden.

Gefährliche Fahrmanöver und fehlende Lenkberechtigung

Wie die Polizei berichtet, setzte der Lenker trotz Gegenverkehrs zu mehreren waghalsigen Überholmanövern an, etwa 30 Fahrzeuge zwang er dabei zum Abbremsen und Ausweichen. Erst ein technisches Gebrechen brachte den Fahrer dazu, zu verlangsamen, woraufhin die Polizei ihn anhalten konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.