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Niederösterreich

Untergegangen: Wiener bei Badeunfall in Gerasdorf lebensbedrohlich verletzt

21-Jähriger war beim Schwimmen im See untergegangen. Nach Reanimation ins Krankenhaus geflogen.
26.05.2026, 09:51

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Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Ein Wiener hat bei einem Unfall am Montagabend im Badeteich Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige war beim Schwimmen untergegangen.

Schlangenalarm in Ziersdorf: Feuerwehr fing Äskulapnatter

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr alarmiert, berichtete die Feuerwehr am Dienstag in einer Aussendung. Andere Badegäste retteten den jungen Mann aus dem Wasser. Der Wiener wurde nach Polizeiangaben reanimiert und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Floridsdorf geflogen.

Wien
Agenturen  | 

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