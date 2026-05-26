Untergegangen: Wiener bei Badeunfall in Gerasdorf lebensbedrohlich verletzt

Ein Wiener hat bei einem Unfall am Montagabend im Badeteich Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige war beim Schwimmen untergegangen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr alarmiert, berichtete die Feuerwehr am Dienstag in einer Aussendung. Andere Badegäste retteten den jungen Mann aus dem Wasser. Der Wiener wurde nach Polizeiangaben reanimiert und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Floridsdorf geflogen.