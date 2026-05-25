Schlangenalarm in Ziersdorf: Feuerwehr fing Äskulapnatter

Am Pfingstwochenende war es dann aber tatsächlich so weit: In einem privaten Garten in Ziersdorf wurde eine Schlange gesichtet und die Feuerwehr gerufen. Da das Tier seit der Sichtung durchgehend beobachtet wurde, war es für die FF-Mitglieder ein Leichtes, die Schlange einzufangen, wird im Bericht geschildert.

Natter in Natur ausgesetzt

Bei der Schlange handelte es sich um eine heimische Äskulapnatter mit etwa 140 Zentimetern Länge, die von der Feuerwehr in der Natur ausgesetzt wurde.