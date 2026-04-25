Wieder Insasse nach Brand in Justizanstalt Stein im Spital

Zu einem erneuten Brand ist es Samstagmittag in einem Haftraum der Justizanstalt Stein in Niederösterreich gekommen. Der Insasse der Zelle musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich (online).

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es im Gefängnis in einem anderen Haftraum gebrannt, woraufhin der Insasse mit Verletzungen an den Händen und mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden musste.