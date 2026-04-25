Niederösterreich

Wieder Insasse nach Brand in Justizanstalt Stein im Spital

Bei ähnlichem Vorfall am vergangenen Donnerstag gab es ebenfalls einen Verletzten.
25.04.2026, 15:36

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Feuerwehrauto

Zu einem erneuten Brand ist es Samstagmittag in einem Haftraum der Justizanstalt Stein in Niederösterreich gekommen. Der Insasse der Zelle musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich (online). 

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es im Gefängnis in einem anderen Haftraum gebrannt, woraufhin der Insasse mit Verletzungen an den Händen und mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden musste.

Feuer in der Justizanstalt Stein: Insasse bei Brand in Zelle verletzt

Der Kleinbrand am Samstag war rasch unter Kontrolle, andere Räume waren nicht betroffen. Die Brandursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

Krems
Agenturen  | 

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