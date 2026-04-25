Wieder Insasse nach Brand in Justizanstalt Stein im Spital
Bei ähnlichem Vorfall am vergangenen Donnerstag gab es ebenfalls einen Verletzten.
Zu einem erneuten Brand ist es Samstagmittag in einem Haftraum der Justizanstalt Stein in Niederösterreich gekommen. Der Insasse der Zelle musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich (online).
Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es im Gefängnis in einem anderen Haftraum gebrannt, woraufhin der Insasse mit Verletzungen an den Händen und mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden musste.
Der Kleinbrand am Samstag war rasch unter Kontrolle, andere Räume waren nicht betroffen. Die Brandursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.
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