Wie eine Ex-Beamtin Menschen wieder stark macht

Dort ein Zoom-Call, da eine Ausbildung, eine Sitzung mit Klienten und am Wochenende noch Ausbildungsseminare, dazwischen diverse Vorträge – und ja, da sind noch die drei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, und der Ehemann, der die Praxis mitbetreibt: Susanne Berger ist diplomierte Lebensberaterin, Kinesiologin, Autorin, Ehefrau und Mutter und darum immer im Einsatz. Was auffällt: Trotz vollen Terminkalenders ist sie stets gut gelaunt.

Dass sich ihr Leben einmal so gestalten würde, war nicht absehbar. Berger war früher pragmatisierte Beamtin bei der Statistik Austria.

"Hilflose Helferin" Wie kam es, dass die heute 53-Jährige sich von den trockenen Zahlen abwandte, nun mit Menschen arbeitet und in Schöngrabern im Bezirk Hollabrunn ihre eigene Praxis hat? „Ich hatte einen Partner mit vielen Problemen. Ich habe mir gedacht: ,Dem muss man doch helfen. Darum habe ich meine Ausbildung zur Kinesiologin gemacht’“, erinnert sie sich, wie sie zur „hilflosen Helferin“ geworden ist, wie sie selbst sagt. Diese Zeiten sind vorbei: Die diplomierte Lebensberaterin hat erkannt, dass sie den Menschen nicht helfen kann. „Ich unterstütze meine Klienten, indem ich die richtigen Fragen stelle und sie in die Selbstverantwortung schicke.“ Das ist ihr wichtig, ist ihr aber zu Beginn ihrer Karriere vor 23 Jahren alles andere als leicht gefallen. Vor allem im Alltag, wenn sie Menschen mit Problemen sah und gerne helfen wollte. „Du hast Durst und hab' das Wasser“, beschreibt sie ihr Gefühl.

In Zurückhaltung üben Warum gibt sie dem Impuls nicht nach, das Wasser von sich aus anzubieten? „Das wäre übergriffig und würde den anderen klein machen.“ Sie gibt zu: „Aus kindlicher Begeisterung heraus wollte ich das oft machen.“ Denn sie weiß, wie einfach es sein kann, wenn man bereit ist, sich Unterstützung zu holen. Die Begeisterung für ihre Arbeit als diplomierte Lebensberaterin und Kinesiologin ist seit Beginn an ungebrochen. Lachen muss sie, wenn man sie ins esoterische Eck stellt: „Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr bodenständig und klar bin.“ Der diplomierte Lebensberater gehört zu den psychosozialen Beratern, die die vierte Säule – neben Schulmedizin, Psychologie und Psychiatrie – im österreichischen Gesundheitssystem darstellen.

ist diplomierte Lebensberaterin, Ausbildungsleiterin und Kinesiologin. Sie lebt mit ihrem Mann Franz und den drei Kindern, Lisa, Felix und Mathea in Schöngrabern im Weinviertel.

Im Sommer wurde sie vom Frauenmagazin „Die Niederösterreicherin“ mit dem Niederösterreicherinnen-Award 2025 in der Kategorie „Gesundheit & Wellbeing“ ausgezeichnet.

