Drei Biomasseheizwerke verbinden jetzt Klosterneuburg

Nach fünf Jahren Bauzeit ist der rund 4,5 Kilometer lange Lückenschluss der Fernwärmeverbindungsleitung zwischen Klosterneuburg und Maria Gugging abgeschlossen. Das neue Teilstück verbindet das EVN-Biomasseheizwerk im Klosterneuburger Gewerbegebiet, das Biomasseheizwerk des Stiftes Klosterneuburg und das Heizwerk in Maria Gugging.

Durch die Kombination der drei Anlagen könne der Bedarf an fossilem Gas insbesondere an kalten Wintertagen oder während Wartungsarbeiten nun deutlich reduziert werden, heißt es seitens des Unternehmens.

„Der Lückenschluss stärkt nicht nur die Versorgungssicherheit unserer Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz“, betont Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP). EVN-Wärme-Geschäftsführer Alfred Freunschlag ergänzt: „Mit der Inbetriebnahme der Verbindung können wir den Gasverbrauch senken und die CO 2 -Emissionen weiter reduzieren.“

80 Biomasseanlagen in NÖ

Bei den Bauarbeiten wurden zudem Wasserleitungen der Stadt Klosterneuburg mitverlegt. In weitere Folge kümmerte sich das Land NÖ um die Erneuerung der Kierlinger Hauptstraße. Laut den Verantwortlichen konnten durch die Kooperation Kosten gesenkt und Beeinträchtigungen für die Bevölkerung minimiert werden.