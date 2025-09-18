SPÖ kritisiert Schwarz-Blau in NÖ: "A zache Partie"

Die SPÖ Niederösterreich hat zur Halbzeit der Legislaturperiode der s chwarz-blauen Landesregierung eine kritische Zwischenbilanz gezogen. Es sei „a zache Partie“, meinte Klubobmann Hannes Weninger am Donnerstag.

Seitens ÖVP und FPÖ gebe es „wenig Ambitioniertes“, um die Grundprobleme der Niederösterreicher substanziell zu verbessern. ÖVP und FPÖ würden die „Interessen der Aktionäre“ statt die „Interessen der Landsleute“ verteidigen, sagte Weninger mit Blick auf den börsennotierten Energieversorger EVN.

SPÖ ortet "Zukunftsblindheit"

Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander forderte eine sofortige Senkung der Energiepreise, Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, eine Offensive für lebenswerten und leistbaren Wohnraum und mehr Ganztagsangebot in Kindergärten. Er warf der schwarz-blauen Landesregierung „Zukunftsblindheit“ vor und sah ein Konjunkturpaket als notwendig an.