Welterbe neu erzählt: Badens Kulturschätze auf Social-Media

Über „Baden bei Wien – Unsere Stadt“ auf Facebook und „baden.unserestadt“ auf Instagram will man die Kulturgüter lebendig werden lassen.

Der Begriff "Welterbe" mag nach grauer Theorie klingen. Dass es auch anders geht, will die Stadtgemeinde Baden mit einer neuen Reihe auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen zeigen.

Im Mittelpunkt stehen elf Fragen zum UNESCO-Welterbe „Great Spa Towns of Europe“ – allerdings nicht in Zahlen und geschichtlichen Lektionen, sondern als "kurzweilige Entdeckungsreise, auf der Badens besondere Orte und Persönlichkeiten vorgestellt werden", wie Alexandra Harrer, Site-Managerin der Stadt Baden, betont. Statt abstrakter Erklärungen rücken Geschichten, Bauwerke und Menschen in den Fokus, die das Welterbe tatsächlich geprägt haben.

Blick hinter die Kulissen

Jeden Monat wird ein neues Kapitel der Broschüre „11 Fragen zum UNESCO-Welterbe Great Spa Towns of Europe“ aufgegriffen, die verständlich einen Blick hinter die Kulissen der Kurstadt gewähren. "Die neue Reihe lädt dazu ein, Baden und sein Welterbe neu zu entdecken – nicht als theoretisches Relikt, sondern als lebendigen Teil der Stadt, der bis heute sichtbar und erlebbar ist", so Harrer.

Die Broschüre ist in der Tourist-Info am Brusattiplatz, im Bürgerservice im Rathaus sowie online auf https://www.tourismus.baden.at/unesco-welterbe-auf-einen-blick verfügbar.