Personallücke gefüllt: Eine Frau wird das Retzer Stadtamt leiten

„Wir bekommen mit 1. Dezember eine neue Stadtamtsdirektorin“, verkündet der Retzer Bürgermeister Stefan Lang erfreut im KURIER-Gespräch. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend beschlossen. Andrea Mayer, die derzeit Leiterin der Finanzverwaltung in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist, wird diese Stelle in knapp vier Wochen antreten.

Damit tritt sie die Nachfolge von Christoph Kellner an, der dieses Amt in der Weinstadt im Bezirk Hollabrunn erst seit 2023 ausgeübt hatte. Offiziell ist die Stelle seit 1. September 2025 unbesetzt, Kellner befand sich aber schon im Sommer im Urlaub, und es war klar, dass seine Stelle neu ausgeschrieben wird.