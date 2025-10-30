Personallücke gefüllt: Eine Frau wird das Retzer Stadtamt leiten
„Wir bekommen mit 1. Dezember eine neue Stadtamtsdirektorin“, verkündet der Retzer Bürgermeister Stefan Lang erfreut im KURIER-Gespräch. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend beschlossen.
Andrea Mayer, die derzeit Leiterin der Finanzverwaltung in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist, wird diese Stelle in knapp vier Wochen antreten.
Damit tritt sie die Nachfolge von Christoph Kellner an, der dieses Amt in der Weinstadt im Bezirk Hollabrunn erst seit 2023 ausgeübt hatte. Offiziell ist die Stelle seit 1. September 2025 unbesetzt, Kellner befand sich aber schon im Sommer im Urlaub, und es war klar, dass seine Stelle neu ausgeschrieben wird.
Bürgermeister und sein Team meisterten Zeit ohne Stadtamtsdirektors
Wie hat die Weinstadt das Fehlen des Stadtamtsdirektors gemanagt? Immerhin war Lang in dieser Funktion Beständigkeit gewohnt: Andreas Sedlmayer übte dieses Amt bis März 2023 aus und ging nach 31 Jahren in den Ruhestand. Sedlmayer hat in dieser Zeit mit fünf Bürgermeistern zusammengearbeitet.
„Gemeinsam mit meinem Team habe ich die Agenden übernommen und die Zeit so gut gemeistert“, sagt der Stadtchef und freut sich, dass seine Mitarbeiter im Rathaus so gut zusammengehalten haben.
Kommentare