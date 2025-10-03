Retz jubelt: Generationenpark holt den ersten Platz beim Österreichpreis

Kostenlose und ganzjährig zugängliche Bewegungsgeräte für alle Altersgruppen, Kletter- und Balancierelementen, ein Barfußweg und eine Calisthenics-Anlage - das ist der Generationenpark in der Retzer Poisgasse. Hier zeigt sich außerdem, dass die Stadtgemeinde Wert auf Nachhaltigkeit legt: Es gibt eine Blühoase mit Naschhecke und phänologischer Hecke. Eine Pergola, ein Trinkbrunnen und ein ÖKOKlo runden das Konzept ab.

Dieses begeistert nicht nur die Retzer: "Ich fahre gerade von Klagenfurt heim. Wir haben den 1. Platz beim Österreichpreis ,Gemeinde für Familien' 2025 verliehen bekommen", sagt der stolze Bürgermeister Stefan Lang am Donnerstagabend. Dort fand der 71. Österreichische Gemeindetag statt. Der Generationenpark Poisgasse überzeugte Jury und Publikum.

Retz punktet österreichweit mit verbindender Familienfreundlichkeit Mit dem Preis werden innovative und familienfreundliche Maßnahmen in ganz Österreich ausgezeichnet. Heuer lautete das Thema: "Gemeinschaft Gemeinden - Familienfreundlichkeit verbindet". 24 Projekte wurden eingereicht. Hinter Retz landete die Stadtgemeinde Schwechat mit dem Projekt "Generationenfest – Muttertag. Vatertag. Familientag“ auf dem zweiten Platz. Der dritte Stockerlplatz ging nach Tirol, an das Projekt "ZAMM HALFA – Sozial/Zeitbörse“ Gemeinde Kauns.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harry Schlossko Der Generationenpark Poisgasse in Retz, ist das beste Projekt im ganzen Land: Hannes Pressl (.l.) und Claudia Plakolm (r.) überreichten den Österreichpreis an Eveline Schneider, Claudia Schnabl und Stefan Lang.

Lang wurde von seiner Vizebürgermeisterin Claudia Schabl und Stadtamtsmitabeiterin Evelin Schneider nach Klagenfurt begleitet, wo Familienministerin Claudia Plakolm und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl den Preis überreichten. "Wir freuen uns riesig über dies Auszeichnung", so Lang. Denn sie zeige, dass "wir mit unserer Politik der Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg sind".