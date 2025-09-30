9 Plätze - 9 Schätze: Drei Perlen, mit denen NÖ siegen möchte

Nah dran war man ja mit drei zweiten Plätzen schon, für den Sieg hat es noch nie gereicht. Doch vielleicht kann diesmal der Vertreter für Niederösterreich den ersten Platz bei der ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze“ erringen. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Welcher davon Niederösterreich beim großen Finale am 25. Oktober vertreten wird, kann das Publikum noch bis 1. Oktober bis 23.59 Uhr telefonisch oder per SMS mitbestimmen.

Weinviertel Mit der Retzer Windmühle findet man im nördlichen Weinviertel eine der beiden letzten betriebsfähigen Windmühlen in Österreich. Wer sie betritt, begibt sich auf eine Zeitreise in eine längst vergangene Arbeits- und Lebenswelt. Die Retzer Windmühle ist aber nicht nur ein technisches Denkmal von großem kulturhistorischem Wert, sondern beeindruckt auch mit seiner Lage hoch über der Stadt Retz und dem damit verbundenen Panorama. Und sie lädt auch zum Genießen ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/Bruno_il_segretario/iStockphoto Postkartenmotiv: Die Windmühle in Retz stammt von 1853.

Eine Fahrt mit der Mariazellerbahn ist nicht nur eine Fahrt mit der längsten Schmalspurbahn Österreichs, sondern vor allem ein beeindruckendes Erlebnis. 100 Jahre alten Garnituren Von St. Pölten nach Mariazell offenbart sich beim Blick aus dem Fenster eine malerische und atemberaubende Landschaft. Schluchten und Berge, Serpentinen und Viadukte kann man dabei wahlweise mit Komfort oder mit einem Gefühl von "Reisen wie damals“ genießen, mit teilweise 100 Jahre alten Garnituren.

30.000 Rosenstöcke blühen Das Rosarium Baden zeigt seine volle Pracht im Frühsommer, wenn hier 30.000 Rosenstöcke blühen. Mit 700 verschiedenen Sorten ist es der größte Rosengarten Österreichs. Der Doblhoffpark, zu dem das Rosarium gehört, lud schon zu Kaiserszeiten zum Flanieren und Genießen ein und beeindruckt heute mit historischem Charme ebenso wie mit der größten Open-Air-Galerie Österreichs. Darüber hinaus sind Rosarium und Park auch beliebter Erholungsort für Jung und Alt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foschum Markus Das Rosarium Baden ist Österreichs größter Rosengarten.