102. Geburtstag: Bürgermeister-Trio ehrt Jubilarin im Weinviertel

Gleich drei Bürgermeister rückten aus, um eine Bewohnerin des Retzer Pflege- und Betreuungszentrums im Bezirk Hollabrunn zu beglückwünschen: Florian Hinteregger (Sitzendorf), Stefan Schröter (Ziersdorf) und Stefan Lang (Retz) gratulierten Josefine Steininger zu ihrem 102. Geburtstag.

Seit 2022 lebt die Jubilarin im PBZ Retz. Dort fühlt sie sich sehr wohl, sie feierte dort mit den Bürgermeistern, Leonhard Riemer von der Hollabrunner Bezirkshauptmannschaft sowie ihren Angehörigen. Die Geschenke und Glückwünsche nahm sie mit einem Lächeln und viel Dankbarkeit entgegen.

Rezept für ein langes Leben

Was alle - einschließlich Roman Beisser (Gesundheit Weinviertel GmbH), Astrid Günes (interimistische Pflegedirektorin) und Horst Winkler (kaufmännischer Direktor) - wissen wollten, nachdem Steininger ihre Geburtstagstorte angeschnitten hatte: Was ist ihr Rezept für ein langes Leben? "Wenig Gemüse", sagte die Jubilarin. Da mussten alle schmunzeln, denn dieses Rezept entspricht den aktuellen Ernährungsempfehlungen natürlich nicht.