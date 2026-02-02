"Leerstand ist kein Schicksal": Schmidatal startet Pionierprojekt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Leerstehende Wohngebäude und ungenutzte Bauflächen in den Ortschaften der Region sollen aktiviert werden, um Gemeinden lebendiger und lebenswerter zu gestalten. Das ist das Ziel eines Leader-Pilotprojekts im Schmidatal (Bezirk Hollabrunn), mit dem eine Trendwende in der zukunftsorientierten Entwicklung der Gemeinden eingeleitet werden soll.

690 Wohngebäude stehen leer Der Startschuss für das Projekt „Leerstandsmanagement Schmidatal Manhartsberg“ fiel bewusst in einem Leerstand in Hohenwarth, um die Gäste - etwa 70 - auf das Thema einzustimmen. Sie waren gespannt auf die ersten Analysen, die bereits Potenzial zeigen: In der Region stehen etwa 12 Prozent der Wohngebäude leer. Konkret sind das 690 Wohngebäude im Schmidatal, zu dem die Gemeinden Heldenberg, Hohenwarth/Mühlbach, Maissau, Ravelsbach, Sitzendorf und Ziersdorf zählen.

Die Bürgermeister der Schmidatal-Gemeinden mit der Kooperationsvereinbarung (v.l.): Franz Kloiber, Stefan Schröter, Daniela Hagenbüchl-Schabl, Auguste Lehner, Irmtraud Traxler und Florian Hinteregger.

Zusätzlich sind etwa 162 Hektar Bauland, das bereits erschlossen ist, noch unbebaut. "Dieses Ausmaß zeigt: Leerstand ist kein Randthema. Leerstand ist ein riesiges Potenzial. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, mit unseren Flächen, Gebäuden und Ortskernen sorgsam und nachhaltig umzugehen", ist Florian Hinteregger, Bürgermeister von Sitzendorf und Obmann der Region Schmidatal, überzeugt. Leerstandsprojekt leistet Pionierarbeit für Bezirk Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss eröffnete die Kick-Off-Veranstaltung und unterstrich dabei die Bedeutung dieses Projekts: "Leerstand ist kein Schicksal." Es brauche Projekte wie dieses, die vorzeigen, wie Gemeinden gemeinsam neue Wege gehen und "damit anderen Regionen in Zukunft den Weg bereiten". Er bezeichnet das Projekt als Pionierarbeit, die von großem Wert für den gesamten Bezirk sei und mit allen Kräften zu unterstützen sei.

Kommunikation und Bewusstseinswandel Lena Weitschacher leitet das Projekt und stellte die zentralen Arbeitspakete vor: "Ein Schwerpunkt liegt auf Kommunikation und Bewusstseinswandel." Es soll über Leerstand informiert werden und Bewusstsein schaffen, welche negativen Auswirkungen Leerstand haben kann. Dazu passend gab es in den alten Gemäuern eine Ausstellung, die dies verdeutlichte. Denn nicht nur Eigentürmer, sondern auch die Allgemeinheit, das Ortsbild und die Lebensqualität sind betroffen.