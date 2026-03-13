Weinviertler Kellerkultur wird neu, zeitgemäß und lebendig erzählt

Die Kellergassen mit ihren Presshäusern; der Köllamaun; die Köllerjause; das Sinnieren bei einem Achterl Wein - all das gehört zur Weinviertler Kellerkultur und ist seit vier Jahren immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Dieses soll nun bekannter gemacht werden. Dazu tat sich der Verein der "KellergassenführerInnen im Weinviertel" mit der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg zusammen.

Das Ziel: Die regionale Identität stärken und die Kellergassen-Tradition zeitgemäß vermitteln. Die kulturelle Bedeutung der Weinviertler Kellergassen soll stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Besonders sollen bei dem Leader-Projekt junge Erwachsene angesprochen werden. Neue Drehbücher für Kellergassenführungen Außerdem sollen neue touristische und pädagogische Angebote entwickelt werden. Geplant sind etwa Reels für diverse Social-Media-Kanäle. Fotodokumentationen, neue Drehbücher für zielgruppenspezifische Kellergassenführungen, Weiterbildungsangebote für Kellergassenführer sowie der Austausch mit anderen Kulturerbe–Initiativen im Rahmen einer Fachexkursion stehen ebenfalls auf der Agenda.