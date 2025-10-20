Hollabrunner Optiker Lang hat seit 30 Jahren den Durchblick

Es war der 2. Oktober 1995, als die Geschichte des Hollabrunner Familienunternehmens von Optiker Emmerich Lang begann. Vor 30 Jahren gab es in dem Betrieb in der Sparkassegasse nur einen Teilzeitmitarbeiter. Und heute? Heute arbeiten 20 Mitarbeiter an drei Standorten - Hollabrunn, Stockerau und Wien .

Egal, zu welchem Zeitpunkt, das Unternehmen war bestrebt, Qualität und Kundennähe zu bieten. Dies zeige sich nicht nur im täglichen Betrieb, sondern auch in der konsequenten Lehrlingsausbildung, die seit den Anfangstagen praktiziert werde.

Qualifizierte Fachkräfte sind derzeit Mangelware, darum ist Lang wichtig: "Gerade in der heutigen Zeit, in der man kaum Fachkräfte findet, ist die Lehrlingsausbildung wichtiger denn je. Nur so kann man gewährleisten, genügend Fachkräfte im Betrieb zu haben."