Wenn aus Begegnung Liebe wird – Verlobung im PBZ Hollabrunn

Dass man sich in einem Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) noch verlieben kann, zeigt sich am Hollabrunn er Standort: Doris Artacker und Siegfried Jelinek feierten dort im Kreise ihrer Freunde ihre Verlobung.

Doris Artacker kommt täglich als Mittagsgast in die Cafeteria des PBZ, so lernte sie Siegfried Jelinek, der Bewohner des Hauses ist, kennen. Dem Kennenlernen folgten die Liebe und jüngst die Verlobung. Das Paar ist nun bereits einige Monate zusammen und sehr glücklich, einander gefunden zu haben.

Blumen und Glückwünsche für die Verlobten

Zur Verlobung gratulierten Pflege- und Betreuungsmanagerin Michaela Lehocky und Managerin Ehrenamt und Alltagsbegleitung Elisabeth Schönhofer mit einem Blumenstrauß und überbrachten Glückwünsche im Namen der Kaufmännischen Direktorin Regina Maria Berger und Pflegedirektorin Karin Mörtel.