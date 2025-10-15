Wenn aus Begegnung Liebe wird – Verlobung im PBZ Hollabrunn
Dass man sich in einem Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) noch verlieben kann, zeigt sich am Hollabrunner Standort: Doris Artacker und Siegfried Jelinek feierten dort im Kreise ihrer Freunde ihre Verlobung.
Doris Artacker kommt täglich als Mittagsgast in die Cafeteria des PBZ, so lernte sie Siegfried Jelinek, der Bewohner des Hauses ist, kennen. Dem Kennenlernen folgten die Liebe und jüngst die Verlobung. Das Paar ist nun bereits einige Monate zusammen und sehr glücklich, einander gefunden zu haben.
Blumen und Glückwünsche für die Verlobten
Zur Verlobung gratulierten Pflege- und Betreuungsmanagerin Michaela Lehocky und Managerin Ehrenamt und Alltagsbegleitung Elisabeth Schönhofer mit einem Blumenstrauß und überbrachten Glückwünsche im Namen der Kaufmännischen Direktorin Regina Maria Berger und Pflegedirektorin Karin Mörtel.
Die Gäste wurden an einer liebevoll und stilvoll gedeckten Tafel empfangen. Ein besonderer Höhepunkt der Feier war der Verlobungssegen durch den ehrenamtlichen Mitarbeiter Diakon Heribert Auer, der in berührenden Worten den gemeinsamen Weg unter Gottes Segen stellte. Dies war ein feierlicher und zugleich sehr persönlicher Moment, der in bester Erinnerung bleiben wird.
Freude, Liebe, Zuversicht und eine kunstvolle Torte
Zum krönenden Abschluss wurde eine kunstvoll gestaltete Verlobungstorte, gefertigt von der stellvertretenden Küchenleiterin Anita Seher, vom Paar angeschnitten und zum Kaffee serviert. Es war ein Tag voller Freude, Liebe, Zuversicht und ein wunderbarer Auftakt für eine gemeinsame glückliche Partnerschaft.
