Jugend zählt: Hollabrunn bleibt NÖ Jugend-Partnergemeinde

Die Stadtgemeinde Hollabrunn wurde zum fünften Mal in Folge als „NÖ Jugend-Partnergemeinde 2025-2027“ zertifiziert. Dieses Zertifikat ist ein Qualitätszeichen: Jugendarbeit mit hohem Anspruch und passendem Angebot wird dadurch sichtbar gemacht.

Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung in der Gemeinde, passendem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und ein gutes Informationsangebot in der Gemeinde. Breites Spektrum an Jugendangebot In Hollabrunn reicht das Spektrum dabei vom erlebnisorientierten und ständig wachsenden "Fun4You"-Areal über die mobile Jugendarbeit und den gemütlichen Jugendtreff für die Freizeit bis zur Job- und Bildungsmesse.