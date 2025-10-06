Jugend zählt: Hollabrunn bleibt NÖ Jugend-Partnergemeinde
Die Stadtgemeinde Hollabrunn wurde zum fünften Mal in Folge als „NÖ Jugend-Partnergemeinde 2025-2027“ zertifiziert. Dieses Zertifikat ist ein Qualitätszeichen: Jugendarbeit mit hohem Anspruch und passendem Angebot wird dadurch sichtbar gemacht.
Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung in der Gemeinde, passendem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und ein gutes Informationsangebot in der Gemeinde.
Breites Spektrum an Jugendangebot
In Hollabrunn reicht das Spektrum dabei vom erlebnisorientierten und ständig wachsenden "Fun4You"-Areal über die mobile Jugendarbeit und den gemütlichen Jugendtreff für die Freizeit bis zur Job- und Bildungsmesse.
„Unsere Jugend ist unsere Zukunft – und diese Auszeichnung bestätigt, dass wir in Hollabrunn nicht nur davon reden, sondern aktiv handeln. Danke an alle, die bisher mitgearbeitet haben, und vor allem auch an alle Jugendlichen, die sich aktiv einbringen“, freut sich Jugend-Gemeinderat Felizian Aberham (ÖVP).
Neue Ideen werden umgesetzt
David Rein, ebenfalls Jugend-Gemeinderat (SPÖ) ergänzt: „Jugendarbeit ist eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde. Mit jeder Idee, die wir gemeinsam umsetzen, wächst Hollabrunn ein Stück weiter.“ Mit der neuen Zertifizierungsperiode 2025 bis 2027 wird die Stadtgemeinde Hollabrunn verstärkt darauf setzen, bestehende Angebote auszubauen und neue Ideen umzusetzen.
