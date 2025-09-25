20. NÖ Holzbaupreis 2025: Die kreativsten Projekte des Landes

Von leichten Wohnbauten bis zu einem großvolumigen Schulcampus: Die Sieger des NÖ Holzbaupreises 2025 zeigen, wie vielfältig der Baustoff Holz eingesetzt werden kann. Zum 20. Mal wurde die Auszeichnung heuer vergeben, diesmal aus 85 Einreichungen. Der Preis wird vom Land Niederösterreich, proHolz Niederösterreich, der Landesinnung Holzbau sowie der Landwirtschaftskammer NÖ vergeben.

Den Preis in der Kategorie Wohnbau holte eine Anlage in Obergrafendorf (siehe Bidl oben), die die Jury mit klarer Struktur und nachhaltiger Hybridbauweise aus Holz und Beton überzeugte. Im Bereich Um- und Zubau/Sanierung setzte sich die Erweiterung der Firmenzentrale von Windkraft Simonsfeld durch – ein kompakter Holzbau mit Stampflehmwand und viel Tageslicht. Der neue Schulcampus Hollabrunn erhielt die Auszeichnung für den besten öffentlichen Bau: 7.600 Quadratmeter Bildungsräume, umgesetzt in Mischbauweise mit fast 4.000 Kubikmeter Holz. In der Kategorie Nutzbau siegte das Headquarter des Logistikunternehmens Kiennast, ein zweigeschoßiger Holzriegelbau mit klarer architektonischer Sprache. Auf die Siegerprojekte wartet ein Preisgeld von insgesamt über 10.000 Euro.

Publikumspreis geht an Kindergarten Kirchberg Neben den Jurypreisen wurde wieder ein Publikumspreis vergeben. Den Sieg holte sich der Zubau des Kindergartens Kirchberg. Er überzeugte durch freundliche Holzelemente und bunte Fensterrahmen. Die Vielfalt der eingereichten Projekte zeigt auch, "dass Holz ein vielfältiger Rohstoff ist", betonte Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister. "Nicht nur bei Um-, Zu- und Ausbauten bietet der Werkstoff Holz aufgrund seiner Vielseitigkeit große Gestaltungsmöglichkeiten, auch im Neubau sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt."